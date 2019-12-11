"В принципе не могу разговаривать": Шепелев заявил о неприязни к Малахову

Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев запустил собственное ютуб-шоу "Папки". Шоумен общается с отечественными звездами о родительстве и не только.
Гостем очередного выпуска программы стал актер Иван Жидков. У артиста двое детей от разных женщин.
Шепелев и Жидков много говорили о работе. Дмитрий вспомнил, роль Ивана в фильме "Пусть говорят".
"Ты играл там персонажа по имени Андрей. Просто есть Андрей из "Пусть говорят", с которым я в принципе не могу разговаривать по контракту. И по религиозным убеждениям", – внезапно высказался Дмитрий Шепелев.
Что именно хотел сказать шоумен, не очень понятно. Возможно, Дмитрий хотел заявить о неприязни к Андрею, чтобы добавить своему проекту скандальности. Также есть вероятность, что телеведущей таким образом упрекнул руководство Первого канала, дескать, изверги, запрещают сотрудникам общаться с коллегами.
Между тем ходят слухи, что Дмитрий Шепелев и Андрей Малахов перестали контактировать из-за того, что последний выступает на стороне родственников Жанны Фриске. Напомним, у близких певицы и телеведущего давний конфликт. Стороны льют грязь друг на друга в прессе. Предметом споров выступают деньги артистки, а также ее шестилетний сын от Дмитрия Шепелева Платон.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
До мужа было 30 мужчин
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Вы делаете минет своим парням?
О жертвах
Просьба добиться помощи психиатра.
Как вы занимаетесь сексом?
Как заставить мужика ползать у ног?
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.