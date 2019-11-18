"Сердце сжимается от ужаса": Подольская поражена случившимся с сыном

На премию "ОК!" исполнительница пришла вместе с мужем – Владимиром Пресняковым – младшим. Почти все вопросы паре от журналистов были про четырехлетнего сына Артемия. "Сейчас Тема увлечен играми – у него огромное число роботов, самолетов. Если он очень увлечен, а его отвлечь, то может и расплакаться", – рассказала "Дни.ру" Подольская.
Она призналась, что уже сегодня думает о будущем мальчика. "В ближайшее время хотим отдать его в школу танцев Аллы Духовой "Тодес", благо что студия есть рядом с нашим домом, – улыбнулась Наталья. – Там у детей целый мир творчества, и мне хотелось бы, чтобы сын к нему приобщился".
А предпосылки к танцам у мальчика есть. "Он очень живой, подвижный. Порой такие акробатические кульбиты выделывает, что сердце сжимается от ужаса", – сообщила пораженная увиденным Подольская.
После торжественной церемонии она устремилась в аэропорт – вместе с сыном и мужем улетала в Сочи. "Там у Володи концерт, а мы за компанию просто пару дней решили отдохнуть, – похвасталась артистка. – Тема, кстати, знает, что его родители – знаменитые артисты. Собственно, пока только эту профессию он и знает. Кто знает, может, тоже захочет связать жизнь со сценой".
Артемию Преснякову сам бог велел, как говорится. Помимо родителей-музыкантов, его бабушка – известная певица Елена Преснякова, дед – прославленный саксофонист Владимир Пресняков – старший, единокровный брат – известный певец и актер Никита Пресняков.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Я приехала в Москву за богатым
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!