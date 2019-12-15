Дайнеко рассказала о любви к плотским утехам

Звезда, которая в одиночку воспитывает дочь Лидию, не считает, что наличие ребенка может как-то повлиять на личную жизнь. По ее мнению, если есть любовь, то малыш – не преграда.
"Выкиньте глупости из головы. Да, мне тоже, глядя в глаза, говорили: "Женщина с ребенком не нужна". Перешагните через такого мужчину и обязательно найдете того, кто будет любить – с малышом или без", – цитирует Викторию Дайнеко Starhit.ru. Вместе с тем, она заявила, что глупо ограничивать себя в занятиях сексом, если не состоишь в официальных отношениях. Ведь интимная близость необходима, прежде всего, для нормальной жизни и самочувствия.
"Я не думаю, что себя нужно ограничивать в удовольствиях. Кто-то считает иначе – выбор каждого. Но какой смысл жить без кайфа?", – высказалась певица. Также Виктория Дайнеко призналась, что не боится одиночества. "Главное – принимать жизнь и все происходящее, и тогда, даже оставшись один, не станешь "есть" себя. Нужно уметь наслаждаться собственной компанией. Некоторые совершенно не могут находиться наедине с собой, им обязательно необходимо общество. Я не из таких!", – заявила звезда.
По словам артистки, если ей предоставляется шанс побыть одной, она им с удовольствием воспользуется. "Останусь в квартире и не буду заниматься никакими делами", – отметила Виктория Дайнеко.
Напомним, с отцом своей дочери, барабанщиком Дмитрием Клейманом, исполнительница находится в разводе. По словам Виктории Дайнеко, она не интересуется жизнью бывшего мужа.
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