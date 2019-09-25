Оголившаяся Дайнеко лишилась самого главного

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на потерю самого главного. Девушка поделилась проблемой с подписчиками своего микроблога.

Артистка рассказала, что от нее начали отписываться фанаты. По ее словам, причиной стало фото в купальнике, опубликованное несколькими днями ранее. Сейчас звезда российской эстрады находится в солнечном Майами, в то время как большая часть ее аудитории в холодной России.

Дайнеко с юмором отметила, что именно промозглая погода в Москве послужила поводом для того, чтобы от нее стали отписываться фолловеры. Отметим, что для певицы аудитория является чуть ли не самым важным в карьере, и чтобы ее не потерять, знаменитость решила оказаться с поклонниками "на одной волне".

На своей странице в "Инстаграм" Виктория опубликовала забавное видео, на кадрах которого сидит в осенней обуви. Публикацию девушка подписала так: "Короче. В Москве стало так холодно, что после фото в купальнике на пляже от меня стали отписываться люди. Вот. Смотрите! Я в сапогах 😂 (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – Прим. ред.)".

Нестандартный подход к решению проблемы фолловеры звезды оценили более, чем в четыре с половиной тысячи лайков. И это менее, чем за час! Многие отметили юмор и красоту певицы, а кроме того, не постеснялись пошутить в ответ.

"Так, люди, подписывайтесь обратно, она в сапогах, все в порядке😂", "Виктория, Вы настолько горячая что сапоги к черту! (а отписашки просто обожглись) АГОНЬ!", "😹без ножа застрелила (с)", – эти и другие благожелательные отзывы оставили поклонники Дайнеко.