"Чувствовала себя такой сексуальной": похудевшая Дайнеко похвасталась точеной фигуркой

Вокалистка тщательно следит за своим весом. В последнее время звезда заметно похудела. Подписчики, рассматривая фото Виктории Дайнеко в соцсетях, не устают отмечать, как она похорошела.
Между тем артистка уверена, что ей есть над чем работать. В своем "Инстаграм" певица опубликовала архивный снимок. Виктория считает, что не выглядела никогда так прекрасно, как после рождения дочери четыре года назад.
В кадре артистка фотографирует себя в зеркале на камеру мобильного. Виктория Дайнеко облачена в обтягивающее платье салатового оттенка. Наряд подчеркивает точеную фигуру знаменитости.
"Хотела сказать, что никогда не была такой стройной и не чувствовала себя такой сексуальной, как после появления на свет дочери. Такое ощущение, что "до" было все абсолютным ребячеством", – написала звезда ниже.
Напомним, Виктория Дайнеко родила дочь Лидию осенью 2015 года. Отец ребенка – барабанщик Дмитрий Клейман. Певица и музыкант развелись после появления ребенка. Клейман был пойман на измене. После расставания бывшие супруги не сразу нашли общий язык, однако ради наследницы смогли наладить общение.
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