Россияне разнесли Дайнеко в купальнике

Исполнительница решила посоветоваться с фолловерами: какой купальник купить? Реакция подписчиков оказалась для нее неожиданной.
Многие посчитали, что у Виктории Дайнеко после похудения появились проблемы с фигурой. "Никакой! Вика, что у вас со вкусом?" "А где грудь?", "Вам нужно срочно начать нормально питаться", "Да, с фигурой проблемы" – прокомментировали подписчики кадры.
Но сама Виктория Дайнеко не считает себя достаточно худой. Недавно она ухитрилась найти у себя не просто лишний вес, а ожирение. "Меня опять обзывают анорексичкой. Ребят, у меня всегда ребра торчат, но разве с такими ляжками может быть анорексия? Мои умные весы дома вообще говорят, что у меня скрытое ожирение", – написала Виктория Дайнеко в своем микроблоге.
Отметим, личная жизнь Виктории Дайнеко часто становится объектом обсуждения россиян. Так, певица осенью 2015 года родила дочь Лидию . Отец ребенка – барабанщик Дмитрий Клейман. Певица и музыкант развелись после появления ребенка. Клейман был пойман на измене. Бывшие супруги не сразу нашли общий язык, однако ради дочки смогли наладить общение.
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