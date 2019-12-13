"А вторая дочь где?": 79-летнего Виторгана прижали к стенке

Народный артист России Эммануил Виторган воспитывает вместе с супругой двух маленьких дочек. Недавно поклонники усомнились, что 79-летний актер может выполнять родительские обязанности.

Несколько дней назад Эммануил Виторган уехал вместе с семьей в Санкт-Петербург. Артист побывал с родственниками на премьере мюзикла "Хищники" в Доме культуры "Выборгский".

В социальных сетях народный артист опубликовал фотографию, сделанную по дороге в Северную столицу. В кадре он сидит вместе с супругой Ириной Млодик и дочерью Этель в поезде.

Многие пользователи остались недовольны снимком. Они поинтересовались у актера, с кем он оставил младшую дочь Клару. "А вторая где?", "А младшенькая дочка с кем?" – стали расспрашивать Эммануила Виторгана поклонники.

Другие подписчики обратили внимание, что родители все еще не отучили Этель от соски. "Девочка уже большая, а соска всегда во рту", "Что она у вас вечно с соской? Уже большая, прикус неправильно сформируется", – прижали актера к стенке комментаторы.

Супруги стараются игнорировать все негативные замечания. Ранее народный артист признался, что впервые за много лет почувствовал себя счастливым. "Когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж – более ста. Но разве это важно? Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем ", – цитирует его StarHit.