"А вторая дочь где?": 79-летнего Виторгана прижали к стенке

Несколько дней назад Эммануил Виторган уехал вместе с семьей в Санкт-Петербург. Артист побывал с родственниками на премьере мюзикла "Хищники" в Доме культуры "Выборгский".
В социальных сетях народный артист опубликовал фотографию, сделанную по дороге в Северную столицу. В кадре он сидит вместе с супругой Ириной Млодик и дочерью Этель в поезде.
Многие пользователи остались недовольны снимком. Они поинтересовались у актера, с кем он оставил младшую дочь Клару. "А вторая где?", "А младшенькая дочка с кем?" – стали расспрашивать Эммануила Виторгана поклонники.
Другие подписчики обратили внимание, что родители все еще не отучили Этель от соски. "Девочка уже большая, а соска всегда во рту", "Что она у вас вечно с соской? Уже большая, прикус неправильно сформируется", – прижали актера к стенке комментаторы.
Супруги стараются игнорировать все негативные замечания. Ранее народный артист признался, что впервые за много лет почувствовал себя счастливым. "Когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж – более ста. Но разве это важно? Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем ", – цитирует его StarHit.
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