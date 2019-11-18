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Жена Виторгана вспылила из-за нескромного вопроса на шоу Кудрявцевой

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
В новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры не обошлось без эксцесса. Жена актера Эммануила Виторгана Ирина крайне нервно отреагировала на вопрос, прозвучавший в студии.
прочитано 964 раза

На сей раз свежий выпуск программы "Звезды сошлись" был посвящен новым бракам и поздним родам. Одними из гостей стали Эммануил и Ирина Виторган. Менее шести месяцев назад у них родилась дочь Клара. Супруги не скрывают, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Отметим, что у пары подрастает дочь Этель, которой зимой исполнился год. Утверждается, что старшую дочь Ирина родила сама.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Не обошлось без эксцесса на шоу. Так, когда ведущий Оскар Кучера говорил о том, что в его окружении много рожают в уже зрелом возрасте. Он не забыл упомянуть и Леру Кудрявцеву, у которой дочь Маша появилась летом 2018 года. Однако договорить вопрос ему не удалось. В разговор встряла другая гостья передачи. "У меня вопрос. А вы сами рожали или суррогатная мать все-таки была? " – обратилась та к Ирине Виторган. "А вы кто, простите?" – осведомилась у нее жена актера.

"Маша" – "Маша... Здравствуйте, Маша. Эту тему вообще не поднимать. Извините", – пресекла все вопросы Ирина. "Но мы сейчас говорим на эту тему", – не захотела отступать собеседница. Ирина Виторган вспылила: "Я сейчас встану и уйду. Вы этого хотите?". В этот момент ее попытался успокоить муж. Эммануил Виторган ее легонько толкнул. "Нет, подождите, подождите", – вмешался ведущий Оскар Кучера. Немедленно поддержала его и Лера Кудрявцева. "Да, да... Маш! Ир!" – призвала она успокоиться дам.

К счастью, конфликт был быстро погашен. Ирина потом даже рассказала забавную историю, как она везла сперму мужа в лабораторию. Биологический материал актера был в термосе и хранился на груди Ирины. У женщины было крайне мало времени, всего 40 минут, чтобы доставить его в клинику. Но по дороге туда ее остановил сотрудник ГИБДД. Ирина, которая не нарушила правил, буквально с мольбой обратилась к представителю власти.. "Я вас умоляю! У меня всего 15 минут! Мне нужно доехать до лаборатории. Сейчас жизнь или смерть!" Тот спросил: "Что такое?" Она начала объяснять: "Я везу сперму мужа". Тот так закрыл дверь и говорит: "Ну, я 25 лет работаю и и такого я еще не слышал", – рассказала историю жена Эммануила Виторгана.

Автор: 18 ноября 2019, 08:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Удивляет одно как после Балтер Виторган мог жениться на ибанашке млодык - это исчадие ада(((
Галатея
Ответить
Зачем на всю страну показывают эту мерзость? Две старых ветоши одной ногой стоящие на том свете ,хвастаются младенцем,которого себе купили для забавы.
Гость
Ответить
она везла сперму мужа в лабораторию. Биологический материал актера был в термосе и хранился на груди Ирины. У женщины было крайне мало времени, чтобы доставить его в клинику. Но по дороге туда ее остановил сотрудник ГИБДД. Ирина буквально взмолилась: "


Баюн ир, кому ты казки кажешь? Освистали тебя и правильно. Старая шалава и брехло.
Гость
Ответить
Чеканутые престарелые прабабка и прадед, а Инфиска Чеховская просто дура
1

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