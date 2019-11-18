Жена Виторгана вспылила из-за нескромного вопроса на шоу Кудрявцевой

В новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры не обошлось без эксцесса. Жена актера Эммануила Виторгана Ирина крайне нервно отреагировала на вопрос, прозвучавший в студии.

На сей раз свежий выпуск программы "Звезды сошлись" был посвящен новым бракам и поздним родам. Одними из гостей стали Эммануил и Ирина Виторган. Менее шести месяцев назад у них родилась дочь Клара. Супруги не скрывают, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери. Отметим, что у пары подрастает дочь Этель, которой зимой исполнился год. Утверждается, что старшую дочь Ирина родила сама.

Не обошлось без эксцесса на шоу. Так, когда ведущий Оскар Кучера говорил о том, что в его окружении много рожают в уже зрелом возрасте. Он не забыл упомянуть и Леру Кудрявцеву, у которой дочь Маша появилась летом 2018 года. Однако договорить вопрос ему не удалось. В разговор встряла другая гостья передачи. "У меня вопрос. А вы сами рожали или суррогатная мать все-таки была? " – обратилась та к Ирине Виторган. "А вы кто, простите?" – осведомилась у нее жена актера.

"Маша" – "Маша... Здравствуйте, Маша. Эту тему вообще не поднимать. Извините", – пресекла все вопросы Ирина. "Но мы сейчас говорим на эту тему", – не захотела отступать собеседница. Ирина Виторган вспылила: "Я сейчас встану и уйду. Вы этого хотите?". В этот момент ее попытался успокоить муж. Эммануил Виторган ее легонько толкнул. "Нет, подождите, подождите", – вмешался ведущий Оскар Кучера. Немедленно поддержала его и Лера Кудрявцева. "Да, да... Маш! Ир!" – призвала она успокоиться дам.

К счастью, конфликт был быстро погашен. Ирина потом даже рассказала забавную историю, как она везла сперму мужа в лабораторию. Биологический материал актера был в термосе и хранился на груди Ирины. У женщины было крайне мало времени, всего 40 минут, чтобы доставить его в клинику. Но по дороге туда ее остановил сотрудник ГИБДД. Ирина, которая не нарушила правил, буквально с мольбой обратилась к представителю власти.. "Я вас умоляю! У меня всего 15 минут! Мне нужно доехать до лаборатории. Сейчас жизнь или смерть!" Тот спросил: "Что такое?" Она начала объяснять: "Я везу сперму мужа". Тот так закрыл дверь и говорит: "Ну, я 25 лет работаю и и такого я еще не слышал", – рассказала историю жена Эммануила Виторгана.