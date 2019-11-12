Нюша перевозбудила россиян откровенным снимком с яхты

Фотографию знаменитость выложила на своей странице в "Инстаграм". Нюша предстала перед фанатами без макияжа. Судя по мокрым волосам, она с удовольствием окунулась в прохладные морские воды.
В кадре артистка позирует на белой яхте. На ней сетчатое платье, надетое поверх черного купальника. Несмотря на слухи о второй беременности, звезда отечественного шоу-бизнеса с гордостью демонстрирует роскошную фигуру. Впрочем, кадр построен так, что рука певицы как раз прикрывает живот.
Нюша подписала публикацию лаконично и трогательно: "Глазами любимого". Текст она дополнила тремя забавными смайликами в виде кокоса, морской волны и двух сердечек.
Пользователи заметили, что фотограф постарался на славу, морская гладь и индустриальные пейзажи выгодно подчеркнули красоту певицы.
"Вы прекрасно выглядите, красотка 😊", "Фигура просто шикарная ❤️", "Очень классная фотография, выглядите потрясающе. Желаю вам хорошего отдыха", "Какая красивая 💗очень нравишься, как кумир, великолепная, счастья 💗", "Красивые глаза у любимого 😂", "Какое красивое фото 😍 вы тоже очень красивая 👍😍", – высказались комментаторы.
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