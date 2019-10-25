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Народ раскритиковал изменения во внешности певицы Нюши

Певица Нюша. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница выложила в "Инстаграм" кадр с бэкстейджа съемок нового клипа. Реакция многих поклонников оказалась негативной: певицу Нюшу обвинили в злоупотреблении инъекциями.

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Звезда перестала быть похожей на саму себя. Некоторые фолловеры даже не узнали артистку. Они разочарованы изменениями во внешности звезды.

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Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

"Была такая хорошая девочка, а теперь в лице куча филлеров и ботокса", "Нюша, где твое лицо?", "На себя не похожа, зачем себя обкалываете так, что не узнать?", "Лицо аж перекосило", "Что она с собой сделала? Это уже не Нюша", "На себя не похожа, раньше лучше была", "Лицо ненатуральное стало", – прокомментировали пост подписчики.

Некоторые отметили, что Нюша стала похожа на Дженнифер Лопес и Ариану Гранде. Однако фанатам дорога их любимая артистка, а не копия зарубежных див.

Отметим, что для многих подписчиков использование инъекций исполнительницей очевидно. Пухлые губы, выдающиеся скулы, отсутствие морщин – все это наводит на мысль, что девушка не раз обращалась к косметологам. При этом певица Нюша подобные вмешательства отрицает.

Ранее артистка рассказала подписчикам о походе к хирургу, благодаря которому избавилась от фирменной родинки. "С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица. А еще начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя. Давно было пора принять кардинальное решение", – пояснила певица Нюша. 

Автор: 25 октября 2019, 14:31
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