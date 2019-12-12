В гробу видала: Пугачева наплевала на мертвого Лужкова

Поблагодарить столичного градоначальника и поклониться ему пришло немало деятелей культуры. Олег Газманов, Надежда Бабкина, Валерий Меладзе, Геннадий Хазанов, Константин Эрнст, Анита Цой – каждому из них есть, что вспомнить о встречах с Юрием Лужковым.
Немало времени при жизни провел он и с Аллой Пугачевой. В 1998 году, как писали "Известия", столичный градоначальник сдал ей в аренду большое здание в самом центре столицы – в доме номер 5 на Нижней Радищевской улице. Вскоре, воспользовавшись ныне отмененным постановлением Мосгордумы о приватизации (№ 85 от 1996 года), певица выкупила 485 кв. м "золотой" площади. Говорили, что сумма сделки составила чуть более 125 тысяч долларов. А в 2005 году продала его кавказскому бизнесмену Монахиму Монахимову за два с половиной миллиона! Словом, благодаря покровительству мэра Примадонна хорошо заработала.
В 2000-м они вместе гуляли в "Метрополе" на юбилее поэта Ильи Резника. В 2009-м мэр вместе с супругой Еленой Батуриной чествовал Примадонну в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках по случаю ее юбилея и получения артисткой ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Но в 2010-м Юрий Лужков был отправлен в отставку "в связи с утратой доверия". И контакты с главной эстрадной звездой страны постепенно прекратились – в ставшем пенсионером-пасечником бывшем мэре у расчетливой звезды уже не было нужды.
Видимо, поэтому Алла Борисовна и наплевала на похороны Юрия Михайловича, решив не ехать по пробкам из подмосковной Грязи в центр столицы. А ведь ее там очень ждали...
Стоит заметить, что Алла Пугачева за последние годы прощалась с певцом Иосифом Кобзоном, актерами Романомом Карцевымым и Николаем Караченцовым, композитором Марком Минковым.
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