Гуляев объяснил странную любовь 70-летней Пугачевой к дерзким мини

Алла Пугачева во время концерта в Кремле по случаю своего 70-летия появилась перед публикой в коротких шортах и накидке, напоминающей половину юбки. Этот наряд для нее придумал кутюрье Игорь Гуляев. На премьере фильма "Тот самый концерт" корреспондент "Дни.ру" спросил модельера, почему он постоянно советует певице оголять ноги.

"Впервые с Аллой Пугачевой я встретился в 1988 году, когда на концерте в ленинградском СКК имени Ленина пригласил ее танцевать под песню "Молодой человек", – улыбается Игорь Гуляев. – Я тогда только приехал из Казахстана и просто поспорил со студентами, что смогу это сделать... Рискнул, подбежал с букетом цветов, и все получилось".

Знакомство модельера и певицы случилось много позже. "Я приехал на съемки программы "Фактор А", где в жюри сидела Алла Борисовна, а Филипп Киркоров, который был ведущим, нас представил", – продолжает Гуляев.

"Через несколько месяцев Пугачева уже в моем платье приехала на день рождения Николая Баскова. Причем купила она наряд сама в ЦУМе", – вспоминает Игорь. – Я тогда чуть сознание от радости не потерял".

С тех прошло девять лет. Сегодня Алла Пугачева обожает смелые наряды Игоря Гуляева. Они у нее, что называется, и в пир, и в мир. По мнению дизайнера, у певицы уже около десятка его изделий. "Она мне говорит, как ей удобно, в чем комфортно, что бы ей хотелось, и мы вместе придумываем образ, – признался модельер. – Пугачева сама хороший дизайнер, разбирается в тканях, крое, поэтому с ней легко работать. Хотя иногда и спорим, куда без этого".

Сегодня многие осуждают Примадонну за странную любовь к дерзким мини – шортам и коротким юбкам. Мол, в 70 лет надо прикрывать, а не оголять. Но Игорь Гуляев с этим категорически не согласен. "Осуждают те, кто не понимает, кто не знает бунтарской сущности Аллы Борисовны. Она должна хулиганить! Именно за это ее и любят. В строгой закрытой юбке в пол это будет не Пугачева!".