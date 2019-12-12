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"Вероятно, скрывается": провожающие Лужкова шепчутся о пустом гробе

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко
Для церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым был выбран построенный при нем же храм Христа Спасителя. Гроб с телом решили не открывать, что навело народ на нехорошие подозрения.

Продолжение: "Не пущу на порог": Повалий отказалась принять инфицированного друга

прочитано 4072 раза

Домовина политика накрыта российским триколором. В этом нет ничего странного – Лужков до снятия с поста столичного головы "в связи с утратой доверия" был обласкан властью, получал благодарности и грамоты от президентов, становился лауреатом государственных премий. 

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Юрий Михайлович Лужков

Юрий Михайлович Лужков экс-мэр Москвы

Гроб сделан из дуба и бука, изнутри декорирован натуральным шелком и бархатом, а фурнитура выполнена из бронзы. Стоит такое изделие итальянских мастеров не менее 400 тысяч рублей. Человек, который жил в хоромах за 400 миллионов, достоин подобного последнего дома.

Интересно, что по просьбе семьи крышку гроба решили не открывать. Данный факт, как пишет "Росбалт", спровоцировал предположения о том, что обстоятельства смерти Лужкова неизвестны. По официальной версии, бывший градоначальник скончался после операции на сердце, по другой – в результате анафилактического шока.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

Некоторые уверены, что гроб на самом деле пустой. Провожающие шепчутся: мол, смерть Юрия Лужкова срежиссирована, чтобы он мог скрыться, а в Мюнхене ему делали не операцию на сердце, а меняли внешность при помощи пластической хирургии. Бог ведает, как было на самом деле, однако конспирологическая теория кажется интересной...

Автор: 12 декабря 2019, 11:38
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Из России огромные деньги вывез, был уволен с утратой доверия, а наша лояльная власть и похороны ему в России устроила...
Гость
Ответить
На сайте сплошная бандеровская мразь!
Гость
Ответить
Я сразу сказала, когда узнала, что хоронят в закрытом гробу, все это инсценировка! Рожу перекроил, документы сменил, и живи дальше! А для убедительности "вдова" привезла дорогую домовину, дабы не было сомнений, что почил уважаемый Юрий Михайлович в бозе. Если бы это было не так, гроб все равно открыли бы, благо танатокосметологи еще не перевелись на свете.
Гость
Ответить
Дебилы, что вы тискаете на этом жёлтом сайте?????????
Гость
Ответить
Что за бред?
Скорпион
Ответить
Очень странно смотреть на людей перед закрытом гробом . О чем они думают?
Жили и вкладывали деньги в Европу, а хоронить приехали в РОССИЮ. Да еще и в закрыли. Не понимаю семью, почему приняли такое решение. Наблюдать за этим не очень то приятно.
Гость
Ответить
ОН жил за границей потому что в этой стране много неблагодарных уродов
Гость
Ответить
Жрать хочешь? Землицы пожри, полегчает.
Василий
Ответить
Жил за рубежом, а хоронят в России. Странно.....
Вадим Манукян
Ответить
Где банкет будет ? Жрать хочу!
1

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