"Вероятно, скрывается": провожающие Лужкова шепчутся о пустом гробе

Домовина политика накрыта российским триколором. В этом нет ничего странного – Лужков до снятия с поста столичного головы "в связи с утратой доверия" был обласкан властью, получал благодарности и грамоты от президентов, становился лауреатом государственных премий.
Гроб сделан из дуба и бука, изнутри декорирован натуральным шелком и бархатом, а фурнитура выполнена из бронзы. Стоит такое изделие итальянских мастеров не менее 400 тысяч рублей. Человек, который жил в хоромах за 400 миллионов, достоин подобного последнего дома.
Интересно, что по просьбе семьи крышку гроба решили не открывать. Данный факт, как пишет "Росбалт", спровоцировал предположения о том, что обстоятельства смерти Лужкова неизвестны. По официальной версии, бывший градоначальник скончался после операции на сердце, по другой – в результате анафилактического шока.
Некоторые уверены, что гроб на самом деле пустой. Провожающие шепчутся: мол, смерть Юрия Лужкова срежиссирована, чтобы он мог скрыться, а в Мюнхене ему делали не операцию на сердце, а меняли внешность при помощи пластической хирургии. Бог ведает, как было на самом деле, однако конспирологическая теория кажется интересной...
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