Фандера поставила жесткий ультиматум Янковскому

Иван Янковский стал очередным звездным гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале ТВ Центр. Актер рассказал, как поплатился за вранье и вредные привычки, а также об ультиматуме, который ему поставила мать, актриса Оксана Фандера.

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