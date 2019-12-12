"Мы еще увидим его": Алибасов продемонстрировал снимок живого Лужкова

Продюсер знаменитой группы "На-На" Бари Алибасов продемонстрировал снимок живого Юрия Лужкова. Ранее сообщалось о смерти бывшего мэра столицы.

Алибасов высказался о кончине экс-градоначальника и вспомнил, что при нем Москва "засияла ярким светом". Мужчина опубликовал фото, на котором Юрий Михайлович позирует с полным составом коллектива "на-найцев". Политик довольно уважительно относился к творчеству группы и признавался, что нередко слушает ее композиции.

"Ушел Юрий Михайлович Лужков. Как жаль, замечательный человек. Буквально три дня назад ехал по Москве и вспоминал 1989 год, когда мы с группой НА-НА приехали с гастролей по Чехословакии. После ярко освещенной Праги, Москва показалась черным адом с дырявыми дорогами, заполненными грязной водой и единственная уличная лампочка в Москве горела при въезде в город. Больше ни одной лампы на всю Москву (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил Бари Каримович.

Он отметил, что с приходом к власти Лужкова в городе все изменилось, в частности появилось повсеместное освещение. Алибасов подчеркнул, что, после того как столица "засияла ярким светом", он с удовольствием гулял по улочкам города, поминая бывшего градоначальника добрым словом. Продюсер поблагодарил почившего Лужкова за все, что он сделал для Москвы, и выразил соболезнования родным и близким политика.

Подписчики Бари Каримовича восприняли этот пост неоднозначно. Одни поддержали продюсера, а другие стали злословить в адрес почившего.

"Светлая память хорошему человеку🌹🌹🌹🌹", "Вечная память с ним эпоха целая ушла", "Боже мой Россия,Россия. Еще пожалеем одного миллионера,который ограбил людей и жил как сыр в масле. Все поскупилось что можно было. И с собой не забрал. Женушке оставил миокарды. Такой же воровке. Земля ему пухом", "Мы еще увидим его", "Котел с маслом для него уже готов", – высказались пользователи.