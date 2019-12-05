"Сложил кулак и бил": домработница обвинила солиста группы "Корни" в истязании

Бывшая домработница солиста группы "Корни" Алексея Кабанова Елена Федюкова обратилась в редакцию шоу "На самом деле" на Первом канале. По словам москвички, артист несколько раз ударил ее, а после этого насильно удерживал в доме.

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