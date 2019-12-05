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"Сложил кулак и бил": домработница обвинила солиста группы "Корни" в истязании

Алексей Кабанов. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая домработница солиста группы "Корни" Алексея Кабанова Елена Федюкова обратилась в редакцию шоу "На самом деле" на Первом канале. По словам москвички, артист несколько раз ударил ее, а после этого насильно удерживал в доме.
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По словам Елены Федюковой, 13 ноября певец жестоко избил ее, а после этого на трое суток запер в одной из комнат дома. Якобы Алексей Кабанов держал ее без еды и воды. Когда Елена вышла из заточения, она сразу обратилась к медикам и зафиксировала побои.

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"Ударил меня в лицо с правой стороны. Это было не раз. Было три удара как минимум. Я упала на пол, а дальше он ударил меня в районе поясницы. Он сложил кулак и бил как мужик мужика. Если какой-то был бы повод. Я слабая женщина, я не могла дать ему отпор. Потом я не ожидала этого всего", – рассказала героиня сегодняшнего выпуска "На самом деле".

Федюкова полагает, что артист не выпускал ее из помещения, чтобы она не смогла заявить в полицию. Якобы для таких случаев артист организовал на территории особняка что-то наподобие карцера.

Все, что происходило с Еленой, тайно снимала на телефон другая домработница Анжелика Жданова. Видео с кадрами избиения Федюкова предоставила сотрудникам редакции "На самом деле". Теперь москвичка требует от экс-работодателя миллион рублей в качестве компенсации и публичных извинений.

Алексей Кабанов обвинения бывшей домработницы отрицает. Он уверил присутствующих на съемочной площадке шоу, что его оклеветали. Алексей не смог внятно прокомментировать кадры, на которых он запирает Елену в одной из комнат, но еще раз отметил, что и пальцем не трогал женщину.

Эксперты программы "На самом деле", несколько раз пересмотрев предоставленные Федюковой записи, заметили на них некоторую странность. Кадры сделаны без звука, поэтому происходящее на них можно расценить двояко. Также оказалось, что момент удара в объектив не попал. Это насторожило специалистов. Сомнения подтвердили результаты детектора лжи. Полиграф зафиксировал ложь в заявлениях Елены Федюковой.

5 декабря 2019, 15:03

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И кто бы сомневался в данном развитии сценария. Все их байки с "реальными расследованиями" осточертели. А актеры,которые за деньги снимаются в подобных постановках должны быть отлучены от театра. Первый канал уже не может удивить, даже количеством вранья и грязи в своих постановочных шоу.
Гость
Ответить
Передачка, как и "новость", для дебилов.
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