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Шоу-бизнес

Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Актер Игорь Сигов обратился в редакцию шоу "На самом деле" на Первом канале. Артист попросил шоумена Дмитрия Шепелева разыскать в Болгарии его предполагаемого сына. 
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Игорь Сигов много лет назад был женат на Людмиле Салко из Беларуси. Когда супруга родила артисту первенца, тот высказал намерение развестись. Игорь заявил, что мальчик, которого назвали Ильей, ему не родной, а после исчез.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Недавно Игорь Сигов пережил инфаркт. Лежа на больничной койке, актер понял, что его жизнь может оборваться в любой момент. Он почувствовал необходимость как можно скорее расставить все точки над i и выяснить – действительно ли Илья Сигов его отпрыск.

"Все мы смертны. Инфаркт дал понять, что завтра может не наступить. Я бы хотел убедиться через тест. Я до сих пор считаю, что я не отец Ильи. Когда мы развелись с матерью Ильи в суде, я произнес фразу, которую помню 28 лет и с которой живу до сих пор. Когда она выставила алименты, я сказал, что нужно доказать, что Илья мой сын", – сказал шоумен в эфире ток-шоу "На самом деле".

Редакции программы удалось найти 28-летнего Илью Салко в Болгарии. По словам молодого мужчины, он встречался с Игорем Сиговым лишь дважды: в 11 и 16 лет.

Салко согласился встретится с отцом и сдать ДНК-тест. Молодой мужчина решил воспользоваться случаем и вернуть родителю одну тысячу триста долларов. Эту сумму несколько лет назад Илья попросил у Игоря на образование. Тогда актер перевел деньги, а после позвонил экс-жене и потребовал, больше не обращался к нему за помощью. В студии программы "На самом деле" Салко готов отдать отцу конверт с потраченными на него средствами.

"Да, у меня был такой разговор с Людмилой. Я сказал: "Слушай, я не могу каждый месяц давать деньги. Потому что я не могу содержать две семьи. Потому что у меня, как и у любого артиста, сегодня пусто, завтра густо. Когда могу, тогда могу", – прокомментировал слова сына герой сегодняшнего выпуска "На самом деле".

В конце программы шоумен Дмитрий Шепелев передал Игорю Сигову конверт с результатами генетического исследования. Согласно заключению экспертов ДНК-лаборатории Сигов и Салко действительно являются отцом и сыном.

Отметим, что гости и эксперты сегодняшнего выпуска ток-шоу были возмущены безразличием Игоря Сигова по отношению к наследнику. Комментируя ситуацию, они вылили на актера ушат помоев.

9 декабря 2019, 16:17

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