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Григорьева-Апполонова в женском платье сняли во время утех с парнем

Фото: www.globallookpress.com
Поп-звезды и по совместительству родственники – Рыжий "Иванушка" и участники дуэта #APPolonovGang – носят не только общую фамилию, но и одежду. Корреспондент "Дни.ру" оценил наряд.  
прочитано 1115 раз

С разницей в несколько дней музыканты выступили в разных странах, но в одном и том же наряде. Андрей Григорьев-Апполонов в составе "Иванушек International" пел в кипрском Лимасоле, а его племянник Сергей "зажигал" в Сочи. Поклонники недоумевают: кто за кем донашивает зеленый спортивный костюм Gucci – старшее поколение за младшим или наоборот?

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Фирменный семейный стиль – особый шарм Григорьевых-Апполоновых. Недавно Андрей из #APPolonovGang выложил видео, где парни выступают в женских платьях. Пост он сопроводил следующим сообщением: "Все сравнивают нас с группой "Тату", а мы не такие, мы черпаем свое вдохновение в Театре народной песни и костюма Сочи образца 1989 года".

Комментарием про 1989 год музыкант обращает внимание подписчиков на фото, где молодые Андрей Григорьев-Апполонов (старший) и Андрей Бартенев позируют в женских туалетах во время модного показа. Выглядят тезки в этих нарядах так органично и сексапильно, что их сложно отличить от дам.

"И да, я не гей", – добавил крестник Рыжего. Однако многие в этом сомневаются, ведь #APPolonovGang не перестают эпатировать публику: то в гей-клубе выступят, то в женские платья нарядятся. Вопросы вызывают и их взаимоотношений с Рыжим – продюсирует ли "Иванушка" родственников или просто помогает советом, остается загадкой.  

Автор: 10 декабря 2019, 14:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
КАКОЙ ИДИОТ МОЖЕТ ПОВЕРИТЬ В ТО ЧТО ЭТОТ МУЖИК СИМПАТИШНЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ КЕМ ТО
КОМИКОМ ДА ПЕВЦОМ ДА
НО ЭТИМ НУ ДЕБИЛЫ
Гость
Ответить
ну вот всё понятно чего его жёны всё с другими мужиками трутся голубизна рыжая звезда опущенная пидераст
Гость
Ответить
фу рыжый <цензура>
Гость
Ответить
Атас братва,<цензура> атакуют.
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