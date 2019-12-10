Григорьева-Апполонова в женском платье сняли во время утех с парнем

С разницей в несколько дней музыканты выступили в разных странах, но в одном и том же наряде. Андрей Григорьев-Апполонов в составе "Иванушек International" пел в кипрском Лимасоле, а его племянник Сергей "зажигал" в Сочи. Поклонники недоумевают: кто за кем донашивает зеленый спортивный костюм Gucci – старшее поколение за младшим или наоборот?
Фирменный семейный стиль – особый шарм Григорьевых-Апполоновых. Недавно Андрей из #APPolonovGang выложил видео, где парни выступают в женских платьях. Пост он сопроводил следующим сообщением: "Все сравнивают нас с группой "Тату", а мы не такие, мы черпаем свое вдохновение в Театре народной песни и костюма Сочи образца 1989 года".
Комментарием про 1989 год музыкант обращает внимание подписчиков на фото, где молодые Андрей Григорьев-Апполонов (старший) и Андрей Бартенев позируют в женских туалетах во время модного показа. Выглядят тезки в этих нарядах так органично и сексапильно, что их сложно отличить от дам.
"И да, я не гей", – добавил крестник Рыжего. Однако многие в этом сомневаются, ведь #APPolonovGang не перестают эпатировать публику: то в гей-клубе выступят, то в женские платья нарядятся. Вопросы вызывают и их взаимоотношений с Рыжим – продюсирует ли "Иванушка" родственников или просто помогает советом, остается загадкой.
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