"Как пережить такое?": Корчевников взвыл из-за внезапной смерти

Вот уже несколько лет Борис Корчевников ведет передачу "Судьба человека", в которой общается с приглашенными знаменитостями на разные темы. Шоумен признался, что предпочел бы не участвовать в такой программе.
"Просто мне намного интереснее спрашивать, чем отвечать на вопросы. Наверное, попробовал бы, как и многие, увидеть свой путь со стороны, ведь теперь-то уж точно знаю: судьба любого человека – цельный рисунок Бога. А мы этого не замечаем, живем и живем, но, если суметь остановиться и приподняться немного, можно многое разглядеть. В первую очередь логику всего, что с тобой происходило, и руку Творца твоей судьбы, ведь все в ней неслучайно", – философски отметил Корчевников.
Самым тяжелым для него оказался выпуск с актрисой Ириной Безруковой, взрослый сын которой внезапно умер при странных обстоятельствах. "Слушая ее исповедь о гибели сына, порой было даже трудно дышать. И другой выпуск, героем которого стал отец мальчика, актер Игорь Ливанов... Он терял семью в трагедиях дважды! Как пережить такое?!" – почти взвыл телеведущий.
Зашла речь и о личной жизни Бориса. Шоумену 37 лет, однако он не был женат, детей у него тоже нет. Корчевников не занимается поисками второй половины. "Бог и без просьбы знает, кто и в какой момент нам нужен, а кто нет", – цитирует телеведущего StarHit.
Он сообщил, что любил женщину с ребенком, но распространяться на эту тему не стал. "Сложно о таком рассуждать публично и оставаться искренним – будет рисовка. Не хочу. Да и со стороны всегда виднее", – ответил Борис Корчевников на предположение, что обрести личное счастье ему мешают недостатки.
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