"Вышел едва живой": Корчевников о выматывающей ночи с известной актрисой

Борис Корчевников был поражен энергичности звезды советского кино. Татьяна Доронина вымотала молодого телеведущего.

Актриса Татьяна Доронина год назад ушла с поста художественного руководителя МХАТа имени Максима Горького. Народная артистка СССР подарила театру более 30 лет.



Не так давно знаменитость перестала выходить на связь с друзьями и коллегами. Ходят слухи, что звезда похудела более чем на 20 килограммов из-за стресса.

В студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир" обсуждали затворничество Татьяны Васильевны. Телеведущий Борис Корчевников решил поддержать звезду советского кино. Шоумен вышел на связь из Иерусалима.

"Я был поражен той новостью, когда узнал, что Татьяна Васильевна оставляет свою должность, потому что я помню ту ночь, которую провел тогда на малой сцене МХАТа Горького вместе с ней. Я не оговорился, она назначила интервью на девять-десять вечера. Пока мы приехали, пока готовились, пока собирались, настала полночь", – сказал Борис Корчевников в "Прямой эфире".

По словам шоумена, с Дорониной он говорил пять или шесть часов. Артист признался, что физически очень вымотался, ведь перед этим был рабочий день. "Я вышел оттуда под утро едва живой", – признался телеведущий.

Другое дело Татьяна Доронина. Актриса, по словам шоумена, ни разу не ссутулилась. От звезды советского кино, которой, к слову, было уже за 80, шла сильная энергия.

"Она невероятной силы и любви к своему делу человек", – поделился Борис Корчевников.

Через шоу "Прямой эфир" Борис Корчевников обратился к Татьяне Дорониной. Телеведущий поддержал актрису.

"Я не знаю, как вы переживаете этот год. Год без своего любимого дела, без своего любимого театра. Я кланяюсь вам из очень дорогого для вас места, из Иерусалима. Надеюсь, что вы смотрите сейчас эту программу и очень хочу верить, что вы человек сильный. Я тогда вашу силу, внутреннее благородство, красоту, все это испытал, говоря с вами, что сегодня все эти качества вам помогают в той тишине, в которую, похоже, вы себя погрузили", – сказал Татьяне Дорониной шоумен в эфире "Прямой эфир".