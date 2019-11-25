"У меня ничего не получилось": холостяк Корчевников отчаялся найти вторую половинку

Телеведущему Борису Корчевникову пришлось оправдываться из-за своего одиночества. Во время записи программы "Судьба человека" не телеканале "Россия 1" шоумен объяснился с гостьей, актрисой Анной Ковальчук.

Как оказалось, два года назад Ковальчук уже была в студии ток-шоу. В тот раз артистка поставила Борису Корчевникову ультиматум: если она вновь появится на программе, тот уже должен быть женат.

Между тем, когда она вновь пришла на передачу "Судьба человека", ведущий был все еще холост. Сейчас Корчевникову уже 37 лет.

"Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этой темы. У меня ничего не получилось. За последние два года очень много твоих партнеров было в этой студии. Все заставляли меня очень переживать и нервничать, чтобы выполнить обещание", – сказал Борис артистке.

К слову, Ковальчук осуждать телеведущего не стала. Артистка сказала, что знает причину одиночества Корчевникова. По словам знаменитости, Борис все силы отдает профессии.

"Два года прошло, а я как будто вчера здесь сидела. У тебя было много работы, Борис. Ты создал замечательный канал "Спас". Спасибо тебе, низкий поклон. Я вижу, что тебе некомфортно в твоем нынешнем статусе", - сказала Анна Ковальчук в эфире шоу "Судьба человека".

В ответ Борис Корчевников отметил, что смирился с положением дел, судя по всему, он отчаялся найти вторую половинку. "Я перестал считать это проблемой. Я не говорю об этом часто, как прежде", – заметил шоумен. "Ты сильный человек. Ты спокойно идешь по жизни один. Я горжусь тобой", – поддержала ведущего шоу "Судьба человека" гостья.