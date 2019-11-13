Беременная жена Джигана пожаловалась на жуткие отеки

Оксана Самойлова рассказала о своем состоянии подписчикам в "Инстаграм". Жена Джигана пожаловалась на неприятные моменты, связанные с ее интересным положением.

Супруга рэпера опытная мама, но все же каждая последующая беременность для нее проходит по-новому. Девушка рассказала поклонникам, что лишь одна вещь остается стабильной – это сильные отеки.

В своем микроблоге жена Джигана поделилась снимком, на котором показала лицо без косметики. "Без мэйка, почти без ресниц, зато с моим любимым бонусом во время беременности – с отеками. 4 раз (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) меня сложно чем-то удивить в этом "прекрасном" положении, хотя в тот раз, когда у меня отекли десны, я просто офигела, такой нежданчик был для опытной мамы", - поделилась она.

Фолловеры отреагировали на пост избранницы музыканта неожиданно. Они отметили, что отеки Оксане Самойловой идут. "Отеки вам к лицу", "Прекрасно выглядите", "Вы красотка!", "Невероятно красивая. Даже с отеками", – осыпали комплиментами жену Джигана пользователи соцсети.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова около двух недель назад объявили о том, что станут родителями в четвертый раз. У супругов подрастают три дочери. Старшая Ариэла родилась в 2011 году. Спустя три года на свет появилась Лея. Майю модель подарила музыканту в апреле этого года. Поклонники надеются, что теперь у жены Джигана на свет появится мальчик.