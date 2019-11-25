Рассвирепевшая Анфиса Чехова стала горой за сына

Актриса только вернулась из Турции, где отдыхала вместе с ребенком и своей мамой. Она специально подгадала время, чтобы у ее наследника был период школьных каникул.
На протяжении всей недели Чехова публиковала различные снимки. На большинстве из них она запечатлена вместе с Соломоном.
Реакция фолловеров на семейные кадры была крайне неоднозначной, сообщает "Экспресс газета". Скорее даже, неадекватной. "С мужиком надо, а не с ребенком!", "Надоели вы уже фотографии с ребенком выкладывать, я от вас отписываюсь!", – упрекали Анфису злопыхатели.
Светская львица, в свою очередь, опубликовала ответный пост, в котором вывалила всю свою злость на критиков. Ведь ведущая обожает своего сына и, как и любая другая мать, готова защищать его всеми силами.
"Если вам не нравится смотреть на моего ребенка и он портит ваши драгоценные ленты, идите лесом, господа хорошие!", – заявила разъяренная звезда.
По словам Чеховой, она хочет, чтобы ее читали адекватные люди. Подписчики должны понимать, что Соломон – это и есть ее жизнь. А хейтерам теледива настоятельно рекомендует отписаться от ее Инстаграм-аккаунта.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?