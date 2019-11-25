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Рассвирепевшая Анфиса Чехова стала горой за сына

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Анфиса Чехова редко вступает в конфликты в Сети, предпочитая игнорировать нападки в свою стороны. Но на этот раз это коснулось ее сына Соломона, поэтому ведущая будто с цепи сорвалась. 
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Актриса только вернулась из Турции, где отдыхала вместе с ребенком и своей мамой. Она специально подгадала время, чтобы у ее наследника был период школьных каникул.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

На протяжении всей недели Чехова публиковала различные снимки. На большинстве из них она запечатлена вместе с Соломоном. 

Реакция фолловеров на семейные кадры была крайне неоднозначной, сообщает "Экспресс газета". Скорее даже, неадекватной. "С мужиком надо, а не с ребенком!", "Надоели вы уже фотографии с ребенком выкладывать, я от вас отписываюсь!", – упрекали Анфису злопыхатели. 

Светская львица, в свою очередь, опубликовала ответный пост, в котором вывалила всю свою злость на критиков. Ведь ведущая обожает своего сына и, как и любая другая мать, готова защищать его всеми силами. 

"Если вам не нравится смотреть на моего ребенка и он портит ваши драгоценные ленты, идите лесом, господа хорошие!", – заявила разъяренная звезда.

По словам Чеховой, она хочет, чтобы ее читали адекватные люди. Подписчики должны понимать, что Соломон – это и есть ее жизнь. А хейтерам теледива настоятельно рекомендует отписаться от ее Инстаграм-аккаунта. 

25 ноября 2019, 14:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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