"Платье едва прикрывало трусики": располневшую Голубкину перепутали с женщиной легкого поведения

46-летнюю Марию Голубкину запечатлели в странном виде. Звезда облачилась в розовое атласное платье, которое, к слову, едва прикрывало трусики, черные кружевные чулки и алые туфли. Ее легко можно спутать с представительницей древнейшей профессии.
Компрометирующий снимок опубликовала в личном "Инстаграм" коллега по цеху Марии – Олеся Судзиловская. Как оказалось, Голубкина так оделась для съемок в короткометражном фильме Оксаны Михеевой "Скелет".
Отметим, что Мария Голубкина заметно поправилась. Откровенный наряд подчеркнул пышные формы звезды. Между тем, судя по уверенной позе актрисы, приобретенные килограммы ее не смущают.
Недавно Мария Голубкина заявила, что собирается стареть естественно и красиво. "Стареть – значит, взрослеть. Не торопиться, не участвовать во всем подряд. И не жалеть, что мимо тебя что-то проносится", – говорила артистка. Знаменитость уверена, что злоупотребляющие "уколами красоты" и другими омолаживающими манипуляциями женщины "выйдут из моды".
Напомним, актриса была женой Николая Фоменко 13 лет. Поговаривали, что шоумен изменяет супруге, между тем, оказалось, что артистка тоже не была верна избраннику. Развод дался звездам нелегко, однако, Мария Голубкина уверена, что это был правильный поступок.
"Помню как-то после расставания ко мне приехали друзья и начали утешать, что пройдет время, и Коля вернется. Мне тогда хотелось их убить. Я с таким трудом его выгоняла, еле развелась, а тут вернется", – рассказывала ранее Мария Голубкина. Об этом сообщает StarHit.
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