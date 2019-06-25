Повзрослевший сын Голубкиной и Фоменко вызвал фурор

Мария Голубкина опубликовала фотографию своего повзрослевшего сына. Поклонники пришли в восторг.

Мария Голубкина редко появляется на светских мероприятиях, нечасто дает интервью и почти не делится с общественностью подробностями частной жизни. Каждое откровение артистки на вес золота.

Недавно стало известно, что Голубкина прилетела на открытие кинофестиваля "Утро Родины" в Южно-Сахалинск. Сопровождал актрису 16-летний сын Иван, рожденный в браке с музыкантом и шоуменом Николаем Фоменко. Судя по фото с красной дорожки, юноша уже перерос мать.

Мария опубликовала фотографию наследника в Instagram. Иван произвел фурор среди многочисленных поклонников актрисы. "Красавчик Ваш сыночек, Мария! Похож на папу безусловно, но без мамы не обошлось. Эти брови, скулы, подбородок – чувствуется Мироновых кровь", "Николаич, сразу видно. НО более удачная версия. Красивый мальчик", "Чудесное слияние двух людей видно в юноше! Мамины черты видно и это так романтично! Красивый сын! Очень (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Несмотря на развод, который Мария Голубкина и Николай Фоменко оформили больше десяти лет назад, они сумели сохранить добрые отношения. Бывшие супруги разделили родительские обязанности: Мария занималась воспитанием дочери Анастасии и сына Ивана, а Николай оплачивал их обучение.