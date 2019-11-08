"Мужественно сражается с болезнью": Кравец поддержала онкобольную Заворотнюк

Песню под названием "Сильная", которая уже доступна для слушателей на всех цифровых платформах, Алена Кравец посвятила знаменитой актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк. "Я знаю, что Настя сейчас мужественно сражается с болезнью, показывая всю свою волю, всю свою силу, – отметила звезда. – И мне хотелось бы ее поддержать, пожелать справиться с бедой и снова покорять нас красотой, талантом, ее неподражаемой харизмой. Я уверена, что у нее и ее близких хватит терпения, силы и крепости духа".



Алена считает, что ее новое творение – про всех неординарных женщин. "Я так устала быть сильной, но это тоже искусство./ Я научилась быть красивой, чтобы скрывать свои чувства", – поется в композиции. "Мне кажется, женщина априори сильнее мужчины, потому что ей сложнее в нашем мире. На ней больше обязанностей и ответственности – заниматься семьей, домом, быть красивой и женственной, чтобы нравится и соответствовать своему спутнику и окружающим, – заявила Кравец. – Мне очень хочется, чтобы моя "Сильная" была гимном тем, кого несправедливо считают слабым полом, вдохновляя, мотивируя и направляя каждую".

Напомним, что композицию "Я не такая, как все" артистка посвятила ушедшей подруге и коллеге Юлии Началовой. "Мы познакомились с Юлей на моем выпускном вечере, – рассказывала Алена. – Потом уже были совместные выступления, съемки, встречались на студии. Мы во многом были единомышленницами, у нас была какая-то близкая душевная связь, к тому же наши дочери – почти ровесницы. Кстати, именно в тот момент, когда я записывала последние ноты песни "Я не такая, как все", пришла страшная новость: сердце Юли перестало биться. Для меня это стало ударом! Ушел близкий духом, светлый человек. И тогда я решила, что посвящу эту композицию Началовой, которая была не такой, как все, и теперь стала ангелом. Я вложила в эту композицию всю душу, все переполняющие меня эмоции и чувства. Мне хотелось поделиться своей светлой печалью и поблагодарить Юлю за то, что была на этом свете рядом, радовала собой и оставалась нашим солнышком".

Алена Кравец часто приносит на могилу певицы цветы и свечи, грустит и думает о скоротечности жизни. Она уверена, что талантливая Юлия Началова оценила бы ее песни по достоинству.