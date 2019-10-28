Мочой умойся: Кравец в ужасе от изуродованной ожогами Борисовой

Алена Кравец считается первой московской красавицей. Из-за хорошей генетики ей не надо жить в кабинетах пластических хирургов постоянно – природа была особенно щедра к ней. Да и косметологи всегда говорят, что у Алены прекрасная кожа и никаких радикальных процедур не требуется. Чего не скажешь о той же Дане Борисовой...

"Я жуткая перфекционисткаи всегда стараюсь делать все с умом и у врачей, которым, действительно доверяю свое лицо, – пояснила Алена. – Результат от Альтера-терапии (процедура с технологией микро-сфокусированного ультразвука для лифтинга кожи – Прим. ред.) просто прекрасны, и говорят, что в течение 6 месяцев эффект будет еще заметнее.

"Процедура практически безболезненная и довольно терпимая, никаких покраснений и жжений не было, делала ее только на нижнюю треть лица , чтобы мой и без того красивый овал, был еще лучше! – продолжает Алена Кравец. – Я считаю, что лучше заранее предотвратить нежелательные вещи с кожей".

"А вот даму Дану Борисову после данной процедуры надо срочно спасать! Посмотрите, какой ожог кожи ей сделали! Такой гиперемии не должно быть априори! Неужели она это сама не видит или она под чем-то и ей все равно, что с ней творят?!" – шокирована увиденным сердобольная Кравец

Алена призывает Дану остановиться не и экспериментировать с врачами. "До добра это не доведет, – уверена Кравец. – Но теперь я могу посоветовать Дане только умыться мочой, использовать уринотерапию. Боюсь, что после таких жутких ожогов на лице ничего другое уже не поможет. Только умыться мочой и молиться. Все".