"Шлепать и гладить": Чехова произвела фурор откровенными фотографиями

Новая публикация звезды не оставила ее поклонников равнодушными. За многочисленными комплиментами о потрясающей внешности Анфисы, спрятались также непристойные предложения и просьбы публиковать такие снимки чаще.
"Шлепать и гладить... Шлепать и гладить", – прокомментировал подписчик ведущей.
Девушки же, воодушевленные примером Чеховой, стали спрашивать о том, где еще она покупает себе такие красивые вещи. Многие из поклонниц отметили также, что перестают стесняться своего тела, глядя на смелые фотографии звезды.
"Спасибо за вашу роскошность! 🌹Я иногда стесняюсь своих " несовершенств" , а глядя на вас понимаю@, что это достоинства ! А не минусы 😍😍😍", – написала одна из поклонниц Анфисы.
Кстати, звезда абсолютно не стесняется отвечать своим подписчикам. Например на вопрос о том, как же она так удачно находит ракурсы, что ее ноги кажутся бесконечными, знаменитость ответила, что этот опыт она нарабатывала годами.
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