"Иногда ты находишь мужчину мечты": Чехова опубликовала нежное признание

Анфиса Чехова субботним утром опубликовала трогательное признание в любви, а также поразмышляла на тему ожиданий, которые часто в жизни не оправдываются.
В новом посте Instagram телеведущая пишет, что иногда бывает так, что ты "находишь мужчину своей мечты", но впоследствии оказывается, что он деспот или тиран, а может и вовсе бабник.
Такое бывает не только в романтических отношениях, замечает Чехова. Ожидания могут не оправдаться и относительно "работы мечты", и относительно детей. Однако в последнем ей повезло.
Чехова призналась, что очень любит своего сына Соломона, которому сейчас семь лет. Звезда сопроводила философский пост снимком мальчика.
"Не строй ожиданий! И самый счастливый случай может обернуться тебе во вред! А беда, в итоге, привести к счастью! Как говорили мудрые люди: "Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь", – советует телеведущая.
Сын Соломон появился у звезды от актера Гураба Баблишвили. Свадьбу пара сыграла в 2015 году, но спустя два года брак распался. С тех пор, у Чеховой не было постоянного избранника.
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