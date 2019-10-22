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41-летней Чеховой понадобился двойник для свиданий с назойливыми мужиками

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Анфиса Чехова решила помечтать о сестре-близнеце, которая помогала бы ей в жизненных перипетиях. Своими откровениями знаменитость поделилась с поклонниками.
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Любопытный пост звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На фото телеведущая позирует вместе со своим картонным двойником, однако большее внимание стоит уделить тексту, сопровождающему снимок.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

"Всегда хотела иметь сестру-близнеца, которая работала бы вместо меня, когда я устала.Расставалась бы с мужчинами, которых я разлюбила, посещала бы важные мероприятия, на которые мне лень ходить, общалась бы с нужными людьми, чего я никогда не любила и не умела делать" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Чехова.

Она также призналась, что было бы здорово, если бы полезная родственница отличалась от нее характером. По словам знаменитости, она хотела бы, чтобы клон обладал решительными жесткими чертами личности, имел завышенную самооценку и умение манипулировать людьми, чего сама Анфиса делать не умеет.

"Хочу чтобы в ней было все, чего нет во мне. Чтобы в нужной ситуации, я просила ее заменить меня и сделать то, что мне не свойственно или то, что не по душе🙄 А ей , чтобы именно это и нравилось! Как там, кстати, поживает клонированная овечка Долли? И можно ли клонировать с функцией ускоренного роста и самостоятельно задать нужные черты характера?", – поинтересовалась в конце телеведущая.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Впрочем, подписчики поспешили тоже высказать свое мнение. Одни посчитали, что им не нужна вторая Анфиса Чехова, другие же высказали мнение, что клон – очень удобен в хозяйстве, однако он будет являться скорее отдельной личностью, нежели частью другого человека.

Автор: 22 октября 2019, 21:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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