"Для меня это дело чести!": в борьбе с Гагариной Кормухина идет до конца

Сегодня, 7 ноября, Тверской суд Москвы продолжит рассмотрение дела по иску Ольги Кормухиной. Ответчиком выступает исполнительница Полина Гагарина.
Кормухина добивается защиты своих прав на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка". Финансовая сторона вопроса Ольгу не интересует.
"Для меня это дело чести! Мне надоело выслушивать, что я пою песню Гагариной!" – сказала журналистам вокалистка.
По словам Ольги Кормухиной, в 2011 году аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант Алексей Белов. Артистка ждала одобрения на исполнение песни от единственного сына Виктора Цоя.
Спустя пару лет Кормухина услышала "Кукушку" в исполнении Гагариной, автором музыки значился Константин Меладзе. Ольгу удивила схожесть аранжировок Белова и Меладзе.
По словам артистки, экспертиза выявила, что аранжировки абсолютно идентичные. К слову, Меладзе зарегистрировал все права в Российском авторском обществе, чего не сделал Белов.
В иске Ольга Кормухина требует признать композицию созданной с нарушением и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. Между тем вокалистка добавила, что если Полина Гагарина представит разрешение на исполнение песни от сына Цоя, то ее позиция будет скорректирована, сообщает "Ридус".
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