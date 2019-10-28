Гагарина пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Исполнительницу в последнее время преследует черная полоса. Полина Гагарина призналась в своем "Инстаграме" о том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Певица недавно перенесла выступление в Екатеринбурге на 6 декабря. Она извинилась перед всеми, кто планировал прийти на ее концерт.

"В связи с моим самочувствием мы вынуждены его отложить, но мы обязательно встретимся ближе к Новому году, в декабре. Спасибо за поддержку и понимание", – написала звезда. При этом Полина Гагарина отметила, что не припомнит, чтобы болела так часто.

Знаменитость сообщила, что сегодня была генеральная репетиция и съемки всех профайлов "Голоса". "Ударные капельницы сделали свое дело, и я снова в строю. Если честно, в этот раз, когда меня буквально прибило к кровати, в голову закрались самые странные вещи. Болеть, да еще и второй раз за месяц – странно, тем более, что в тот раз я серьезно пролечилась и берегла себя, тепло одевалась, зная, что мне предстоит непростая осень", – отметила Полина Гагарина.

Артистка даже предположила, что ее сглазили. "Верите ли вы в сглаз или все это ерунда?", – поинтересовалась Полина Гагарина у поклонников. Мнения фолловеров разделились. "Это вирус, Полина! Похлеще любого сглаза, так что не переживайте из-за ерунды, и будьте здоровы", "Энергополе человека может пострадать от негативного вмешательства других людей. Однозначно", – высказались подписчики звезды.