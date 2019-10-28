"При смерти": Кормухина с улыбкой рассказала о больной Гагариной

Полина Гагарина отменила выступление из-за болезни. О состоянии артистки высказалась ее коллега Ольга Кормухина. Отметим, что на днях обе певицы оказались в центре скандала.

Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину – та якобы украла у нее аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка". По словам артистки, она лично сделала эту обработку. Полина не прокомментировала щекотливую ситуацию, а на днях призналась поклонникам, что заболела. Артистке даже пришлось отменить выступление.

Пропустила исполнительница и светское мероприятие, на котором отметилась Кормухина. Та прокомментировала состояние больной Гагариной: "Второй раз она слегла!" На вопрос репортеров, не связано ли отсутствие Полины с присутствием Ольги, та ответила, что не знает.

Зато Кормухина с улыбкой рассказала историю: "Недавно был день города Подольска. И там была и она, и я. Зашел директор, которого мы очень давно знаем и любим, и говорит: "Вот у меня проблема – Гагарина при смерти..." Я говорю: "А что она тогда приехала?" Ее кое-как уговорили, но на улицу она уже не вышла..." "Может, и правда человек болеет", – резюмировала Кормухина в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

О скандале с Гагариной артистка высказалась кратко. Она призналась, что хотела бы услышать от коллеги пояснения к вопросу об аранжировке, и отметила, что за кулисами ее поддержали.

Полина Гагарина решила не общаться не только с Ольгой Кормухиной, но и с представителями СМИ. Журналисты попросили певицу прокомментировать скандал вокруг "Кукушки", но она проигнорировала вопрос. Промолчал и сопровождавший ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков.