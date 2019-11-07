Андреева готова отдать полмиллиона за голодовку

По признанию ведущей, она раньше практиковала интервальное голодание. В этот раз она решила поголодать под присмотром специалистов в петербургской клинике адаптационной медицины X-Clinic.
Как передает "Экспресс газета", дневной рацион на детокс-голодании у телеведущей жесткий: амарантовый кисель с вишней, пшено с черной смородиной и крем-суп из шпината. В клинике, где проходит лечение Андреева, программа по очистке организма, рассчитанная на семь дней, стоит 385 тысяч рублей. На 14 дней – 570 тысяч рублей.
Вот еще несколько детокс-клиник в России, которые успели зарекомендовать себя: отель Mria Resort & Spa, Ялта. Цены: от 140 тысяч рублей за семь дней; Центр лечебного голодания "Улутай", Алтай. Цены: от 80 тысяч рублей за десять дней; Mishilen Detox & Wellness, Сочи. Цены: от 90 тысяч за семь дней; Spa-отель "Такмак", Красноярск. Цены: от 35 тысяч за семь дней; санаторий "Плаза", Кисловодск. Цены: от 70 тысяч рублей за семь дней.
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