Адвокат Петросяна откровенно о коварстве Степаненко

Судебные разбирательства между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко относительно раздела имущества продолжаются. Как подсчитали репортеры, юмористка пытается отнять у бывшего мужа ценные предметы и недвижимость на полтора миллиарда рублей.

Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод год назад, однако есть кое-что, что держит бывших супругов вместе посильнее штампов в паспорте. Речь идет о совместно нажитом имуществе, которое оценивается в кругленькую сумму. Пара до сих пор не может его разделить. "Проходит оценочная экспертиза, и это затянется надолго. Оплачивает ее Евгений Ваганович по возможности", – сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что оценка обойдется Петросяну в десять миллионов. Юрист убежден: эта сумма увеличится. "Большое количество предметов, и все их нужно оценить. Например, 2500 книг, картины, иконы, фарфор и так далее. А по картинам еще до оценки нужно установить подлинность, поэтому сумма будет очень большая", – пояснил Жорин.

Проблема еще и в том, что Степаненко не согласна с предложенными Петросяном условиями. Артист хотел поделить имущество пополам, однако его бывшая жена хочет получить большую часть.

"По моим подсчетам, около 80%. При этом Степаненко ни разу не уточнила свой иск, поданный в общих чертах, ничего не конкретизировала. У нее все время меняются устные пояснения. Изначально она заявляла, что Петросян якобы выводил деньги. Потом, когда пришли ответы из банков о том, что все прозрачно, она изменила свою позицию. Главное ведь желание, а оправдание всегда найдется", – философски отметил Жорин.

По словам адвоката, Елена Степаненко желает получить все предметы искусства и большую часть недвижимости. При этом Евгению Петросяну должна достаться лишь квартира в Зачатьевском переулке, где, кстати, артистка и проживает. Эти апартаменты стоят 369 миллионов рублей, отметил Жорин. Если это 20% всего имущества, значит, посчитали на сайте "Комсомольская правда", Степаненко претендует почти на 1,5 миллиарда рублей. "Такое коварство в какой-то степени нормальная ситуация, но здесь она действует вопреки собственным интересам", – подчеркнул юрист.

Он уточнил: "Складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно. Она, видимо, думает, что Евгений Ваганович пожилой человек, и рассчитывает его измором взять. Ему-то все равно – он живет и радуется каждому дню, а Степаненко фактически не может пользоваться никаким имуществом, кроме квартиры, где сейчас живет".