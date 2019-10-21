Седовласому Евгению Петросяну пришлось попотеть ради молодой любовницы

Недавно сатирик стал гостем на программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. В эфире он рассказал, что с недавних пор начал активно ходить в спортзал. Занимается минимум трижды в неделю."Я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал", – поведал Петросян. Поклонники считают, что такое благотворное влияние на Евгения оказывает его молодая спутница. Сама Татьяна в фитнес-центры не ходит, зато проводит много времени у косметологов.
Напомним, по слухам именно из-за новой пассии, которая младше его на 44 года, комик ушел от Елены Степаненко. Обиженная бывшая жена решила напоследок отомстить мужу-предателю. Она наотрез отказалась пускать его в их общий дом, где у Петросяна собрана огромная антикварная коллекция. Кроме того, все счета Евгения арестованы до официального судебного решения в отношении развода с экс-супругой.
Несмотря на финансовые сложности, сатирик продолжает баловать любимую Татьяну. Недавно он свозил ее в Париж, где они отметили день рождения звезды. Новую сумку Брухуновой от испанского бренда Loewe эксперт оценила в 195 тысяч рублей, сообщает "Дни.ру".
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