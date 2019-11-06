Раздетую Анфису Чехову облизали с головы до ног

На фото телеведущая позирует обнаженной, укутавшись в одеяло, на балконе дорого отеля в Объединенных Арабских Эмиратах. На заднем фоне виднеются шезлонги, бассейн и множество пальм.
Кадр артистка сопроводила новым стихотворением собственного сочинения о любви. Она отметила, что в таком райском месте рождаются только светлые мысли и идеи.
"Ты внутри меня. Занял собою все комнаты.
Разложил свои вещи, повесил сушиться бельё.
Я до встречи с тобой, не любила сопливые комменты.
А теперь на заборах рисую: "Ты Счастье мое!"
Ну и пусть в нас с тобой слишком мало чего-то общего.
Ты не веришь в людей и грызешь этот мир, как Биг-Мак,
Я недобрая стала под грузом тяжелого опыта...
Но на встречу друг другу мы выкинем белый флаг!", – поделилась Чехова.
Поклонники затрепетали от восторга. И стихотворение, и соблазнительный вид Анфисы им пришлись по душе. "Поэтесса от Бога!", "Умница!", "Как здорово написано!👏", "Это супер, ты поразила всех наповал, просто🔥" – восторгались обожатели.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Самые сексуальные!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Почему Лолиту бросают мужчины?
Аида, я Вас ищу!
Все, кто пишет на этом форуме, админы!