Алкоголь со снотворным: угодившая в скандал Вележева созналась в причинах дебоша на борту самолета

Актриса сообщила, что выпила спиртное в салоне лайнера. Лидия Вележева рассказала и о причинах, побудивших ее вести себя неадекватно.

По словам звезды сериалов, на скандал ее спровоцировала сама авиакомпания. Якобы, на борту они предложили ей вино.

"Я говорю: "Мне маленький бокальчик". Я даже все не выпила. Потом я приняла снотворное и уснула", – цитирует Лидию Вележеву Life. По словам артистки, она поспала "буквально минут 40", как вдруг ее разбудила стюардесса с требованием выйти из-за смены борта.

"Нас задержали на три часа, а уже таблетка-то действует. Другой борт был очень далеко, мы на автобусах, все раздеты, идет дождь, снег, холод, все перевозбуждены, в накаленном состоянии", – оправдалась знаменитость. Она утверждает, что поводом для скандала послужило выяснение отношений сидящих рядом супругов. Лидия Вележева вступилась за мать с ребенком, но в итоге оказалась виноватой.

"Моя вина была в том, что я просто не подняла спинку, но ведь я обещала, что обязательно это сделаю, как только мы, наконец, поедем", – отметила актриса. По ее словам, ситуация очень странная. Она пояснила, что остальные пассажиры продолжали сидеть в телефонах и планшетах, проигнорировав требования проводников. Лидия Вележева возмущена тем, что их не наказали, а ей вызвали полицию.

Напомним, ранее Лидия Вележева оказалась в центре скандала. По словам пассажиров, звезда отказывалась выполнять просьбы бортпроводников и тем самым задерживала вылет самолета. В итоге ее сняли с рейса "Москва – Тель-Авив".