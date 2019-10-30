Лидия Вележева нелепо оправдалась за безобразную выходку в самолете

Актриса объяснилась за свое поведение на борту "Аэрофлота". Лидия Вележева заверила, что не была пьяна.

Артистка убеждена, что не сделала "ничего такого", за что бы ее могли снять с рейса. Она рассказала, что просто спросила, почему самолет не вылетает в Израиль.

"Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: "Почему мы опаздываем в Израиль?" Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии", – цитирует Лидию Вележеву "Царьград". По ее словам, сейчас она не знает, что делать, поскольку в Израиле ее ждали на спектакле.

Артистка настаивает на том, что те, кто снял ее с рейса, неправы. "У меня просто шок. Я в неадеквате. Я попытаюсь долететь к людям, которые меня ждут. Я человек непьющий", – нелепо оправдалась Лидия Вележева за безобразное поведение на борту самолета. Теперь она намерена жаловаться президенту.

Бортпроводники утверждают, что знаменитость была пьяна, дернула одну из пассажирок за волосы и отказалась пристегиваться. В итоге Лидию Вележеву вывели из самолета полицейские.

Напомним, очевидцы утверждают, что артистка не стеснялась в выражениях. На замечания же стюардов Лидия Вележева не реагировала. Инцидент произошел в Шереметьеве.