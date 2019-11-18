Стала известна причина болезни Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова опубликовала новый пост в своем инстаграм-аккаунте. Ведущая рассказала о возникших проблемах со здоровьем.

Недомогание началось после съеденного кусочка хамона. У звезды моментально упал иммунитет и тут же появилась простуда. Девушка уже несколько лет придерживается вегетарианства. Кроме того, в рационе актрисы нет сахара.

"Я не болела уже года четыре, с тех пор как отказалась от сахара и мяса. Но недавно не удержалась и съела немного хамона. И все. Мгновенно упал иммунитет, поскольку организм уже очень отвык расщеплять мясо. Вот и приходится теперь выбирать: вкусный кусочек хамона, или жизнь без болезней", – заявила артистка.

Поклонники стали рассказывать свои истории. "Когда была веганкой, и энергии было ужасно много, могла ночь не спать. И радость – сама по себе", "Жизнь без болезней. Я отказалась от мяса пять лет назад и не скучаю", – поделились фолловеры.