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Сафронов опроверг грязные слухи о "Битве экстрасенсов"

Сергей Сафронов. Фото: www.globallookpress.com
Нашумевшее шоу "Битва экстрасенсов" не раз обвиняли в постановке. Сергей Сафронов решил опровергнуть грязные слухи.
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Мужчина рассказал, что на самом деле передача строится на имровизации. По его словам, никакого прописанного сценария не существует, т.к. продюсеры и редакторы программы не в состоянии предвидеть будущее, в отличие от участников "Битвы".

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"Если уж быть откровенным про это шоу, то конечно никакой подставы нет, никакого сценария нет. Экстрасенсы говорят то, что они видят, то, что думают", – передает слова иллюзиониста телеканал "360" со ссылкой на программу "Хз шоу" на радио Energy.

Скептичный Сафронов отметил, что считает экстрасенсов больше тонкими психологами, нежели людьми с экстраординарными способностями. Ведущий "Битвы экстрасенсов" уверен, что на самом деле участники шоу способны выявить проблемы человека не благодаря магическому дару, а с помощью внимательного наблюдения за его поведением.

Стоит отметить, что слухи о постановке шоу появились в 2018 году. Один из бывших участников дал анонимное интервью. Он заявил, что ему озвучили сумму в 450 тысяч рублей, чтобы он мог пройти в финал. По словам мага, пожелавшего остаться неизвестным, всем участникам помогают редакторы, которые дают всю необходимую информацию перед съемками.

Автор: 29 ноября 2019, 12:29
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