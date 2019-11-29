Сафронов опроверг грязные слухи о "Битве экстрасенсов"

Мужчина рассказал, что на самом деле передача строится на имровизации. По его словам, никакого прописанного сценария не существует, т.к. продюсеры и редакторы программы не в состоянии предвидеть будущее, в отличие от участников "Битвы".
"Если уж быть откровенным про это шоу, то конечно никакой подставы нет, никакого сценария нет. Экстрасенсы говорят то, что они видят, то, что думают", – передает слова иллюзиониста телеканал "360" со ссылкой на программу "Хз шоу" на радио Energy.
Скептичный Сафронов отметил, что считает экстрасенсов больше тонкими психологами, нежели людьми с экстраординарными способностями. Ведущий "Битвы экстрасенсов" уверен, что на самом деле участники шоу способны выявить проблемы человека не благодаря магическому дару, а с помощью внимательного наблюдения за его поведением.
Стоит отметить, что слухи о постановке шоу появились в 2018 году. Один из бывших участников дал анонимное интервью. Он
заявил, что ему озвучили сумму в 450 тысяч рублей, чтобы он мог пройти в
финал. По словам мага, пожелавшего остаться неизвестным, всем участникам помогают редакторы, которые
дают всю необходимую информацию перед съемками.
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