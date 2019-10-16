Звезда "Битвы экстрасенсов" объявила войну разоблачителям

Между тем документальный фильм журналиста Бориса Соболева "Идущие к черту", премьера которого состоялась минувшей зимой на телеканале "Россия 1", подпортил репутацию "Битве экстрасенсов" и, скорее всего, отнял у него добрую половину зрителей. В своем расследовании журналист раскрыл всю подноготную магического шоу, а также вывел на чистую воду его участников.
После появления документальной картины в Сети разгорелся громкий скандал. Все экстрасенсы, маги, шаманы и парапсихологи, которые прославились благодаря "Битве" и попали в фильм "Идущие к черту", принялись оправдываться и обвинять Бориса Соболева в подтасовке фактов. Якобы журналист вырвал их слова из контекста, мол, это все монтаж. Автор документального фильма, в свою очередь, предложил всем, кто считает, что их оболгали и опорочили пойти в суд. Соболев заявил, что записи, которые он использовал в расследовании, подлинные.
С того момента прошло чуть менее года, интересно, что за это время единственным, кто решил пойти к Фемиде, стал Зираддин Рзаев. Участник "Битвы экстрасенсов" утверждает, что Борис Соболев – "врун и мошенник".
В беседе с корреспондентом Дни.ру Рзаев рассказал, что в фильме телеканала "Россия 1" утверждается, что он владелец нескольких просторных квартир в Москве. По словам эзотерика, в столице у него одна жилплощадь и та однокомнатная.
"Я не принимаю людей за евро, не занимаюсь лечением. У меня нет нескольких квартир в Москве", – отметил Зираддин Рзаев.
Участник шоу "Битва экстрасенсов" отнес заявление в суд, уже состоялось первое заседание. На чьей стороне окажется Фемида покажет время.
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