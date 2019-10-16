Звезда "Битвы экстрасенсов" объявила войну разоблачителям

В минувшем сентябре на ТНТ состоялась премьера юбилейного 20-го сезона шоу "Бита экстрасенсов" и есть большая вероятность, что он будет последним. Права на шоу британские авторы проекта продают пакетами по десять сезонов, и будут ли российские телевизионщики покупать еще десяток – зависит от рейтингов.

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