Звездные участники шоу "Битва экстрасенсов" собрались диагностировать ВИЧ

Среди людей с необыкновенными способностями существует негласная теория, что за тем, кто был поражен страшной болезнью, постоянно следует смерть. Обычные люди не способны увидеть этот след, однако настоящие экстрасенсы могут не только рассмотреть его, но и попробовать узнать, как именно человек заразился этой инфекцией.
Кроме того, мастеров оккультных наук ждет еще одно непростое испытание. На программу обратилась девушка по имени Алина. Юная особа страдает от двухсторонней булимии – серьезного психического заболевания, которое характеризуется бесконтрольным поеданием самой разнообразной пищи, а после изрыганием ее в пучины унитаза.
Магам предстоит узнать, с чего именно началась страшная болезнь девушки. Возможно, экстрасенсы смогут установить причину и остановить процесс разрушения организма и психики Алины. В этот раз волшебникам действительно придется подключить все свои усилия, чтобы спасти юную особу от голодной смерти, сообщает издание Teleprogramma.pro.
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