Павел Прилучный подтвердил роман с Дарьей Мороз

Вокруг Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ходят разные слухи. Один из них решила проверить сама Агата: она спросила у мужа про его роман с актрисой Дарьей Мороз, и тот сказал "да".

Павел Прилучный разоткровенничался с Агатой Муцениеце, когда та попросила его высказаться о некоторых слухах, в последнее время упорно муссирующиеся в СМИ. "Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой мороз? У вас роман?" – спросила у него Агата Муцениеце, направив на супруга портативную камеру, которую постоянно носит с собой.

"Да", – коротко ответил ей Павел Прилучный. Агата не растерялась и задала новый вопрос: "Она здесь в Питере тоже?" Павел невозмутимо ответил: "Да". Муцениеце не отставала: "Что ты мне не рассказывал?" Прилучный совершенно серьезно спросил: "Зачем тебе?" Та ответила: "Ну хотя бы знать..." Актер искренне удивился: "Смысл?.." Затем Прилучный двинулся к двери, дав понять, что разговор окончен.

Агата Муцениеце направила объектив камеры на свое лицо и сказала: "Ну и ладно". А затем обратилась к супругу: "Вот сейчас все напишут, что это правда". Прилучный отреагировал: "Ну, что, пускай". Агата ответила: "Ты в себе? Ты должен был сказать "Нет". Павел спросил: "Зачем?"

Такая беседа состоялась между супругами в рамках нового выпуска "Прилучные будни". Влог уже не первый год ведет Агата Муцениеце. Актриса откровенно показывает поклонникам свою жизнь: творческую и личную, при этом нередко комментируя информацию, появляющуюся в Сети, о проблемах в браке с Прилучным или об очередной беременности.

Часто артистка обыгрывает это шуткой, как, например, вышеописанный разговор с супругом. Также Агата затронула тему своего интересного положения. Она опровергла слухи, хотя находящийся рядом Павел Прилучный с серьезным видом попросил ее не врать и признаться, что она якобы действительно ждет третьего ребенка.