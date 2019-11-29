"Совсем сдурела": голая Сябитова вызвала оторопь

Роза нередко поднимает в своем микроблоге актуальные социальные темы, правда, визуальный ряд, которым она сопровождает размышления, иногда вызывает оторопь. Знаменитость на личной странице в социальной сети "Инстаграм" показала себя во всей красе. Телеведущая опубликовала ряд снимков, на одном из которых позирует голой.
Впрочем, внимание привлекает не только этот аспект. Сябитова сопроводила фото своими размышлениями о возрасте женщины. Она отметила, что в любые года можно и нужно оставаться красивой, жить полной жизнью, насыщенной событиями.
"Кто мы – Женщины, которым за 50 лет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)? Бабушки, участь которых пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио "Маяк"? Или Крутые бабки – феномен нашего времени? Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, "Возраст – это свобода!". Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты – свободна!" – высказалась Роза.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни согласились с главной свахой страны, а вот другие отметили, что фото, где она обнажена, выглядит слишком вызывающе. Тем не менее "выплески" злопыхателей потонули в бесконечном многообразии комплиментов в адрес ведущей "Давай поженимся".
"Совсем сдурела Роза на старости лет😱", "А что вы в 30 лет и 40 не раздевались??? Что случилось с вами после 50? В чем крутость?", "Чем старше, тем.... Седина в голову, бес в ребро", "Такая классная! Жизнерадостная! Умница! Возраст вообще испарился! Просто красивая дама!", "Просто красотка,так держать!!!", "Красивая! Сексуальная! Умная! 👍🤩🌹 Мы всей семьей болели за Вас в шоу Форд Боярд", "Какая Вы умница, Вы пример для многих!" – высказались комментаторы.
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