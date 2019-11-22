"Под мои глаза": бесстыжая Гузеева показала синие трусы на шоу "Давай поженимся!"

В личном "Инстаграм" Сябитова опубликовала фрагмент шоу "Давай поженимся!". "Мы любим не только поесть на программе, но и получать оригинальные подарки", – подписала ролик Роза.
В кадре участник очередного выпуска телепередачи вручает ведущим маленькие пакетики. Как оказалось, импозантный мужчина подарил теледивам трусики.
Розе Сябитовой достались красные, украшенные черным кружевом. Василисе Володиной – ярко-розовые из гипюра.
"Извините, мы должны показать, чтобы знали, а то скажут, что мы взятки берем на работе. Между прочим, я очень люблю этот цвет", - прокомментировала сюрприз Василиса.
Телеведущая Лариса Гузеева подарком тоже осталась довольна. "Трусы к глазам. То есть под мои глаза", – сказала теледива, а после этого бесстыже продемонстрировала ярко-синее исподнее.
В комментариях к публикации Роза Сябитова рассказала, что в комплект к элементу нижнего белья входило еще и мыло. Более того, трусики всем ведущим оказались впору – безразмерная модель. "Трусы из синтетики", - добавила звезда шоу "Давай поженимся!".
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Волосы на Влагалище.
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
С китайцем или с негром?
Женщина рак
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Вам делали массаж простаты мужики?
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Отдать дочь на балет
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов