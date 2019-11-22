Закончит в доме престарелых: Сябитова вынесла Собчак суровый приговор

По мнению Сябитовой, такой скандальный образ жизни плохо отразится на будущем Ксении. Она уверена, что ее единственный наследник – Платон – не потерпит в будущем рядом с собой такого человека и обязательно определит звездную маму куда-нибудь подальше от себя.
"Думаю, что дом престарелых, пусть и комфортабельный, ей обеспечен. Тут даже не надо быть ясновидящей", – цитирует возмущенную телеведущую "Экспресс газета". По ее мнению, Богомолов и Собчак из своей свадьбы устроили показательное шоу и извратили самое значение важной церемонии объединения двух родов.
Самой Ксении, по всей видимости, такой разгульный образ жизни приходится по душе, однако Сябитова уверяет, что ее родные не в восторге от поведения "блондинки в шоколаде". Главная сваха страны уверена, что и Платон в будущем осудит свою дорогую маму. По словам ведущей программы "Давай поженимся", когда мальчик вырастет, он обязательно предъявит Собчак значимые претензии.
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