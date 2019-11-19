Татьяна Навка растрогала словами о матери

Фигуристка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото матери. Кадр сделан в Дубае, где Раиса Анатольевна, судя по всему, отметила праздник.
"Дорогая наша мамочка и бабушка, с днем рождения! Вот еще на год ты стала красивее, мудрее и счастливее! Можно сказать бесконечное количество слов благодарности, написать целую книгу твоих ценных советов и вспомнить огромное количество наших семейных историй! И получился бы отличный долгий тост, но я хочу просто сказать: спасибо, что ты у нас такая, на которую хочется равняться!" – написала спортсменка.
Она добавила, что вся родня любит и ценит Раису Анатольевну, считая ее маяком на жизненном пути. "Свети как можно ярче и дольше!" – пожелала Татьяна.
"Как трогательно..." – отметила расчувствовавшаяся фанатка.
Поклонники стали наперебой поздравлять мать фигуристки. В основном они пожелали здоровья и счастья. Кроме того, фолловеры отметили, что Раиса Анатольевна прекрасно выглядит: "Какая прекрасная у Вас мама", "Вот это женщина", "У такой красавицы-мамы не могло не родиться такого красивого ее продолжения – нашей умницы, благодарной дочери и к тому же самой любимой фигуристки по имени Татьяна!"
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