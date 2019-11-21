Сексапильная Лорак сразила народ наповал

На снимке из клипа, премьера которого скоро состоится, видны длинные ноги и часть груди исполнительницы. "Не могу дождаться премьеры клипа на песню "Мы нарушаем". А вы?" – спросила Ани Лорак у поклонников.
Фанаты пришил в экстаз от смелого кадра. В комментариях они отметили, что знаменитость выглядит просто шикарно. "Ноги. Это пожар", "Безумно ждем, это будет великолепно", "Убиваете своей красотой", "Красота", "Шикарно", – высказались пользователи соцсети.
Примечательно, что всего пару дней назад фолловеры раскритиковали Ани Лорак за ее стиль. Артистка поделилась фото, на котором предстала в широких спортивных штанах и куртке. Такой звезда поклонникам не понравилась.
Как писали "Дни.ру", подписчики певицы предположили, что исполнительница поменяла имидж из-за молодого любовника – музыканта Егора Глеба. Они решили, что звезда подражает ему, чтобы выглядеть более юной.
Напомним, что в январе этого года Ани Лорак развелась с отцом своей дочери, турком Муратом Налчаджиоглу. Ходили слухи, что муж ей регулярно изменял, и у певицы лопнуло терпение. Начав встречаться с Егором Глебом, который на 14 лет ее младше, Ани Лорак преобразилась в лучшую сторону: посвежела и стала светиться от счастья.
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