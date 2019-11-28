"Какой ужас!": сильно сдавшего Панина перепутали с допившимся до ручки бомжом

В Москве началась эвакуация посетителей из Мещанского суда. Среди оказавшихся на улице был актер Алексей Панин. Он тоже пришел на заседание, но в таком виде, о котором в народе говорят: "В лесу увидишь – грибы отдашь!".

Актера сложно узнать. Он отек, опух, обрюзг. Словом, выглядит очень непрезентабельно. Землистого цвета лицо, сальные нечесаные волосы. В нем невозможно признать звезду фильмов "Жмурки" и "Звезда". Многие и вовсе приняли лауреата государственной премии России за допившегося до ручки бомжа. И стало страшно. Ведь не старый же еще – всего 42 года! А на фото – дед дедом. "Какой ужас!" – шепчется народ.

Все задаются вопросом, почему красавец-артист так резко сдал? Скорее всего, дело все-таки не в спиртном. Ведь несколько лет назад актер уверял, что завязал, и даже планировал создать "Клинику лечения алкоголизма методом Алексея Панина". Он пояснял в одном из интервью, что долгие годы был в плену "зеленого змия" и порядочно начудил, переборщив с "горючим", а поборов вредную привычку, решил помогать другим.

"Считаю, что алкоголь в разумных пределах еще никому не навредил, – говорил артист. – Вино, на мой взгляд, помогает избавиться от стресса, немного отдохнуть. Но все должно быть в разумных рамках. К сожалению, в нашей стране ситуация уже на грани: много людей спивается, у многих рушатся семьи, они теряют работу. Поэтому, главная задача – не борьба с алкоголем, а помощь людям, которые находятся на грани жизни и смерти, разрушая себя. Ведь кто может помочь людям лучше, чем тот, кто тоже выпивал и победил недуг?!".

Мещанский и Тверской суд эвакуировали



Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/yQ0dSpI428 — Суды и трансляции. МБХ Медиа (@mbk_media_court) 28 ноября 2019 г.

Возможно, Алексея Панина подкосили постоянные сексуальные эксперименты. Не так давно в Сети появилась ролик, на котором видно, как неизвестная красавица удовлетворяла актера рукой и ногой. Они ублажали звездное тело столь глубоко, что, может, и задели там какой-то важный орган, который отвечает за внешний вид...